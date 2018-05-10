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Esra Elönü'nün programı iptal!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılacağı duruyurulan, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün programı gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılacağı duruyurulan, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün programı gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Esra Elönü programı, Kocaeli kamuoyunda oluşan hassasiyet sebebiyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

(3)
03

Çarşı Esnafı - Hüseyin erol bu şehrin en güvenilir adamıdır. Az konuşur, öz konuşur. Bu kadına da iyi kapak yapmış. Çok haklı ve yerinde şeyler söylemiş. Onun sayesinde izmit gerçek bir pislikten kurtulmuş.

Yanıtla . 5Beğen 10 Mayıs 15:54
02

Emre Meşe - Hüseyin Erol sen bu şehre belediye başkanı olacak adamsın ağzına yüreğine sağlık esra elönü yü daha iyi kimse ifade edemezdi

Yanıtla . 3Beğen 10 Mayıs 14:28
01

Erol Demirbek - bravo hüseyin erol bey ,

Yanıtla . 3Beğen 10 Mayıs 14:27
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