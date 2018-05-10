Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılacağı duruyurulan, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün programı gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Esra Elönü programı, Kocaeli kamuoyunda oluşan hassasiyet sebebiyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bugün 13:40 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:17 TSİ )
Esra Elönü'nün programı iptal!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılacağı duruyurulan, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün programı gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
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Bugün 13:40 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(3 )
Çarşı Esnafı - Hüseyin erol bu şehrin en güvenilir adamıdır. Az konuşur, öz konuşur. Bu kadına da iyi kapak yapmış. Çok haklı ve yerinde şeyler söylemiş. Onun sayesinde izmit gerçek bir pislikten kurtulmuş.
Emre Meşe - Hüseyin Erol sen bu şehre belediye başkanı olacak adamsın ağzına yüreğine sağlık esra elönü yü daha iyi kimse ifade edemezdi
Erol Demirbek - bravo hüseyin erol bey ,
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