Süper yetenek Kaan Sarman, Sivas’ta!

İlimizin gelecek vaat eden yıldızlarından Kaan Sarman, Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’un alt yapısında forma giyecek. 41 Futbol Kulübü’nde yetişen Kocaeli U-12 Karması’nın da kaptanlığını yapan süper yetenek, Sivasspor Tesisleri’ne giderek 13 yaş grubu ile antrenmanlara başladı.
DÜNYA YILDIZLARI İLE BİR ARADA
Sivasspor’un Dünyaca ünlü yıldızı Robinho ve Newcastle United’den kiralanan Senegal Henri Saivet ile de fotoğraf çektiren Kaan’ın son derece mutlu olduğu gözlendi. Kaan’ı Sivas’a babası aynı zamanda 41 Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sarman ve ilimizin saygın esnaflarından Kuaför Orhan’ın sahibi, Kocaeli Master Futbolcuları Derneği Başkanı Orhan Uzel getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Amatör Sporsever - O kaleciyi tanıyorum. İl karması seçmelerde gösterdiği o performansına rağmen neden ve nasıl seçildiği, nasıl kaptan olduğu belli oldu. Biz tribünde sporsever olarak çok şaşırmıştık. Ama doğruların er yada geç ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı olduğunu unutmuş il karması yöneticileri.
12 yaşındaki çocukların hakkını yiyorsunuz, utanmadan bir de reklam yaptırıyorsunuz.
Kaptanlı - Süper yetenek :)))
Ya yapmayın, girmeyin bu işlere. Koskoca Kocaeli gazetesi, yakışmıyor size.
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