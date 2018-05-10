Süper yetenek Kaan Sarman, Sivas’ta!

Amatör Sporsever - O kaleciyi tanıyorum. İl karması seçmelerde gösterdiği o performansına rağmen neden ve nasıl seçildiği, nasıl kaptan olduğu belli oldu. Biz tribünde sporsever olarak çok şaşırmıştık. Ama doğruların er yada geç ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı olduğunu unutmuş il karması yöneticileri.

12 yaşındaki çocukların hakkını yiyorsunuz, utanmadan bir de reklam yaptırıyorsunuz.