Şile’yi uçuran İzmitli: Burak Balaban!

Bu sezon Çayırovaspor ile Belediye Derincespor’un yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta lider olan ve Play-Off maçında Alibeyköyspor’u 2-0 yenerek 3. Lig’e çıkan İstanbul Şile Yıldızspor’un orta sahasındaki İzmitli yıldızı Burak Balaban, disiplinli çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade etti. Balaban hak edilen bir başarıya imza attıklarının altını çizerken, Şile Yıldızspor ile unutulmaz bir yılı geride bıraktığını belirtti.

İSTİKTAR ABİDESİ

Merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyen Balaban forma giydiği her takımda 41 numarayı tercih ediyor. Kağıtspor’da futbola başlayan İzmitli futbolcu, Kocaelispor, Galatasaray ve Beşiktaş alt yapılarında çok başarılı sezonları geride bıraktı. Beşiktaş’ın pilot takımı Dikilitaş’ın ardından 2015’te Kocaeli Birlikspor’da profesyonel olan Burak, geçen sezon BAL’da mücadele eden İstanbul Çengelköyspor ile ikincilik, bu sezon ise İstanbul Şile Yıldızspor ile şampiyonluk yaşadı. Burak bu iki yılda 45 maça çıktı, 4 de gole imza attı.