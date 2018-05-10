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Bugün 14:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:08 TSİ )

Güler: Öküz altında buzağı aranmasın!

Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler, Antalyaspor taraftarının yanında olduklarını belirtti ve “Kimse öküz altında buzağı aramasın” dedi.

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Antalyaspor yönetiminin, Antalyaspor’un son maçında tribünlerde İzmit Marşı’nın söylenmesi üzerine yaptığı açıklama, Kırmızı Beyazlı taraftarı hayli gerdi. Antalyaspor’un kardeş taraftar grubu Kocaelispor cephesinden Antalya taraftarına destek geldi. Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler konu hakkında şunları söyledi: Herkesin bir siyasi görüşü olabilir. Ancak Antalyaspor, Kocaelispor gibi partiler üstüdür.

BİZİM DAHA ÖNEMLİ İŞLERİMİZ VAR

Şimdi biz Arakan’a yardım ediyoruz diye falan partili miyiz, ya da Anıtkabir’i ziyaret ediyoruz diye şundan mıyız? Bizim imanımız da inancımız da bellidir. 07 Gençlik Taraftar Lideri Gürhan Güneyli kardeşimizi aradım ve kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Kimse öküz altından buzağı aramasın. Bunları artık aşalım! Bu ülkenin ilgilenmesi gereken daha önemli işler var.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

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