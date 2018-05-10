Küme’de yarı final heyecanı!

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2. Amatör Play-Off Ligi’nde yarın akşam yarı final heyecanı yaşanacak. 2 takımın 1. Amatör Lig’e yükseleceği maçlarda bir birinden zor 4 maç oynanacak. İki maç saat 19.00’da, iki maç da 19.15’te başlayacak. Maçlarını kazanan takımlardan ikisi final oynayacak.

YARININ PROGRAMI

19.00: İzmit Gültepe - Uzunçiftlik - Vinsan

19.00: Yarımca - İzmit Yahya Kaptan - Kağıtçı

19.15: Darıcaspor – Halıdere - Avni Kalkavan

19.15: Tavşanlı - Ulaşlı - Derince Suni