Küme’de yarı final heyecanı!

2. Amatör Play-Off Ligi’nde yarın akşam yarı final heyecanı yaşanacak. 2 takımın 1. Amatör Lig’e yükseleceği maçlarda bir birinden zor 4 maç oynanacak. İki maç saat 19.00’da, iki maç da 19.15’te başlayacak. Maçlarını kazanan takımlardan ikisi final oynayacak.
YARININ PROGRAMI
19.00: İzmit Gültepe - Uzunçiftlik - Vinsan
19.00: Yarımca - İzmit Yahya Kaptan - Kağıtçı
19.15: Darıcaspor – Halıdere - Avni Kalkavan
19.15: Tavşanlı - Ulaşlı - Derince Suni
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz