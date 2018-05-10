Kartepe'ye iki yeni otobüs hattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerin hat ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından Kartepe’de ilçe içi toplu taşıma hizmetlerine nefes aldıracak çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda BalabanDerbent-Maşukiye ve Köseköy güzergâhlarında hizmet verecek olan 279 No.lu şehir içi hattı 14 Mayıs 2018 Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçiyor.

YENİ RİNG HATTI

279 No.lu yeni ring hattı Balaban’dan kalkarak “Değirmenkapı Cd. - Nushetiye İzmit Cd. - Kuzgundere Cd. - A.Lütfi Arat Bulv. - Milli Egemenlik Cd. - Sapanca Yolu - Sarımeşe Yolu Cd. - Şenlik Sk. - Yeni Kaymakamlık Cd. - Taş Sk. - Asiller Cd. - Çiftçi Sk. - Limi Cd. -Dicle Cd. - B. Hayrettin Paşa Cd. - Yunus Sk - Terzi Gölü Cd.” güzergâhında çalışacak.

289 NO’LU UZUNTARLA – KÖSEKÖY HATTI

Yine Kartepe ilçesinde çalışan 289 No.Lu Uzuntarla - Köseköy Hattının Kartepe Belediyesi son durak olan güzergahı uzatılarak “Uluışık Caddesi - 17 Ağustos Caddesi - Moda Sokak - Demokrasi Caddesi - Çiftçi Sokak - Asiler Caddesi - Kaymakamlık Son Durak” olarak yeniden düzenlendi. Yeni güzergâh uygulaması 14 Mayıs 2018 Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçecek.