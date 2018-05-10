Karaosmanoğlu: Yeni sistemle Türkiye büyüyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli ve “Kandıra Köyleri Spor Yapıyor” projesi kapsamında spor malzemesi dağıtım törenin ardından vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. İlçedeki gezisi sırasında 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Karaosmanoğlu, Fransa’dan yapılan Kur'an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildiriyi de lanetlediğini dile getirdi.

“KUMPASLAR BOŞA ÇIKTI”

Kandıra’daki Köy Pazarı’nı da gezen Karaosmanoğlu, ardından AKP Kandıra İlçe İstişare Toplantısı’na konuk oldu. Burada partililere seslenen Karaosmanoğlu, “Ülkemiz üzerindeki kumpasları bir bir boşa çıkardık. 15 Temmuz’da vatan ve bayrak uğrunda milletimiz can verdi. Zulme sessiz kalmadığımız, birilerinin çıkarlarına ters düştüğümüz ve büyük Türkiye yolunda ilerlediğimiz için önümüze set çektiler” şeklinde konuştu.

“HALKA HİZMET, HAKK’A HİZMETTİR”

İlk günkü gibi çalıştıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Bizde halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Birlikten kuvvet doğar dedik. Bir arada yapılan işlerden hep kazançla çıkıldığını, aldığımız zaferlerle doğruladık. Bizler için başarı bir yolculuktur, varış noktası değildir. Şimdi daha çok koşma vaktidir. Bu halk ve millet koşusudur” ifadelerini kullandı.

“YENİ SİSTEMLE ENGELLER KALKACAK”

Daha sonra AKP Kandıra Seçim İrtibat Merkezi’nin açılışını da gerçekleştiren Karaosmanoğlu, ilçe merkezindeki AKP standını ziyaret etti ve gençlere çalışmalarında başarılar diledi. Açılış töreninde konuşan Karaosmanoğlu, “Ülkemizdeki yönetim değişikliğini fiilen 24 Haziran’daki seçimle geçireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin önündeki tüm engeller kalkacak, gelişme ve kalkınma yolunda emin adımlarla da ilerleyeceğiz” açıklamasında bulundu.