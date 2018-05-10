MOBESKO’da çocuk oyun alanı açıldı

Koltuk takımı, yemek odası, yatak odası, beyaz eşya, halı, aksesuar, aydınlatma, perde, bahçe mobilyaları ve ofis mobilyaları gibi birçok ürünü aynı anda tüketicisine sunan MOBESKO, evini yenilemek isteyen herkese ayrıcalık yaşatıyor. Haftanın yedi günü 09.00-21.00 saatleri arasında Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden müşterisini ağırlayan MOBESKO, yeni bir projeye imza attı.

ÇOCUK OYUN PARKURU

MOBESKO’yu ziyaret eden çocuk sahibi müşterilerin kaliteli zaman geçirebilmelerini amaçlayan proje, minikler için hazırlandı. Daha önce minikler için hafta sonu etkinlikleri kapsamında çocuk oyun parkurları kuran MOBESKO’nun yeni projesi ücretsiz, kapalı ve kalıcı çocuk oyun alanı olarak tasarlandı. MOBESKO Yönetimi, çocuklar için 152 metrekarelik bir alana çocuk oyun parkı kurdu.

BEBEK BAKIM ODASI

Yönetim binasının hemen yanında bulunan çocuk oyun alanında; 2 adet zıp zıp, 3 adet top havuzu, 1 adet kaydırak, 1 adet tırmanma parkuru, 2 adet yaylı at, 3 adet tahterevalli, 2 adet prenses şato, 2 adet oturma grubu bulunuyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için her şeyi düşünen MOBESKO, bebek sahibi olan müşterisini de unutmadı, çocuk oyun alanının dışında bebek bakım odası da yaptırdı.

KAYIT YAPTIRMANIZ YETERLİ

Tüketici MOBESKO’da zaman geçirirken, çocuklarının ise doyasıya eğleneceği çocuk oyun alanında ısıtma ve soğutma sistemlerinin yanında, duvarlar çocuk figürleriyle döşendi, zemin ise yumuşak zemin kaplama ile koruma altına alındı. Ücretsiz olan çocuk oyun alanında, aileler çocuklarını gönül rahatlığı ile teslim edebiliyorlar. Yapılması gereken tek şey, görevli personele isim-soy isim ve iletişim bilgilerini bırakarak kayıt yaptırmaları. Yeni projesi ile göz dolduran MOBESKO, esnafın ve tüketicinin takdirini topladı.