İYİ Parti’de atamalara devam

İlçe yönetimi son olarak Çerkeşli ve Cumhuriyet mahalleleri için atama yaptı. Çerkeşli Mahallesi’ne başkan olarak Tuncer Tuna’nın getirildiği belirtildi. Cumhuriyet Mahallesi Başkanlığı’na ise Mükremin Tarım atandı.

BAŞKAN DA MEMNUN

Atamalarla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, “Bir yandan 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, diğer yandan da teşkilat atamalarına devam ediyoruz. Genç bir ekiple sahadayız. Mükremin ve Tuncer kardeşim bu iş için çok isabetli oldular. Zor şartlarda görevi kabul ettiler. İlçemiz ve partimiz için hayırlı olsun” dedi. Yeni temsilcilerin partiye katılımları da sağlandı ve rozetleri takıldı.