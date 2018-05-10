İYİ Partili Atar, konferansta

5. Data Center 2018 Türkiye Konferansı bu sene “Veri Merkezlerinin Geleceği ve Bulut Teknolojilerinde Hibrid Yapılanma” ana temasıyla İstanbul Wyndham Grand Levent otelinde düzenlendi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı Murat Atar da Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği’nin (BASİD) düzenlediği konferansta bir konuşma yaptı.

GENİŞ KATILIM VARDI

“Yeni nesil milli ve yerli ürünler” üzerine görüş belirten Atar, önemli konular hakkında paylaşımda bulundu. Yoğun katılım gerçekleşen konferansa DATA CENTER Türkiye Komite Başkanı Rahmi Bıyıklı, BICSI Türkiye Başkanı Harun Çakın, BASİD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şaşlı ve COMMSCOPE Data Center Çözümleri Mimarı Alastair Waite katıldı.