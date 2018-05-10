İYİ Partili adaylar Başiskele’deydi

İYİ Parti’nin Kocaeli milletvekili aday adaylarından Adil Gülez, Ayşegül Babacan ve Renan Kıran, önceki gün Başiskele İlçe yönetiminin son toplantısına katıldı. Toplantıda kendilerini anlatma imkanı bulan ve tanıtımda bulunan üç aday adayı, yaptıkları açıklamalarla adaylık gerekçelerini ortaya koydu.

BABASI DEMİREL’İN YARDIMCISIYDI

Toplantıda ilk olarak konuşan aday adaylarından Ayşegül Babacan, “Derinceliyim, profesyonel olarak yaşam koçluğu yapıyorum. İnsanımızla hep iç içeyim. Bizler artık geleceğimizi öngöremiyoruz, çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyoruz. Kavgadan beslenen bir iktidar geleceğimizi ele geçiriyor. Eğitim darmadağın, istismarlar, kadın cinayetleri artmış durumda. Babam merhum Demirel’in yardımcılığını yaptı, fakat ben daha önce siyaset yapmadım. Anlattığım sorunların çözümlerine katkı sağlamak için siyasette ben de varım demek istedim ve İYİ Parti’den aday adayı oldum” dedi.

“İYİ TÜRKİYE İÇİN ADAYIM”

Babacan’ın ardından konuşan Adil Gülez ise, “Tüm hayatım Kocaeli’de geçti. Gençlik yıllarımdan itibaren siyasette oldum. Teşkilatların her kademesinde görev aldım. Daha önce 1999 yılında Derince’den belediye başkan adayı oldum. O dönemde sonuçlar açıklandıktan sonra arkadaşlarımın, beni destekleyen partililerin ağladığını gördüm. İnanın, beni canı gönülden destekleyen o insanların hissiyatlarını görünce seçimi kaybettiğime hiç üzülmedim. Bizi desteklesin desteklemesin tüm hemşerilerimin haklarını Meclis çatısı altında savunmak için, İYİ bir Türkiye için aday adayı oldum” diye konuştu.

“40 YILDIR İZMİT’TEYİM”

Toplantıda söz alan emekli öğretmen Renan Kıran ise, ilk defa siyasette yer aldığını dile getirdi. Halkın içinden biri olarak çaba gösterdiğini kaydeden Kıran, şöyle konuştu: “Ülkede esen olumsuz rüzgarlar beni bu noktaya itti. Yaşanan sıkıntılara karşı muhalefet edecek kimse yoktu. Ben bunları düşünürken yürekli bir kadın çıktı ve dedi ki ‘İyilerle birlikte biz bu işin üstesinden geleceğiz.’ Bu söze güvendim ve yola çıktım. 40 yıldan beri İzmit’teyim.” İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer ise ziyaretleri dolayısıyla milletvekili aday adaylarına teşekkür etti.