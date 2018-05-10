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BBP’li adaylar sahaya indi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli milletvekilleri aday adayları geçtiğimiz gün düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

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Bilindiği gibi 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesinden BBP’den 17 isim milletvekili olabilmek için resmi başvurularını tamamladı. Hiç vakit kaybetmek istemeyen aday adayları, ellerine karanfil alarak önceki gün İzmit Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

HALKLA BULUŞTULAR

Tüm aday adayları hem vatandaşla sohbet etti hem de onlara karanfil verdi. BBP’li aday adaylarına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Cumhur ittifakına destek veren adayları vatandaşlar tebrik etti. Yürüyüş yolunun tamamını ellerinde karanfillerle gezen aday adayları hem kendilerini tanıttı hem de cumhur ittifakına destek verdi. BBP’li aday adayları, çalışmalarının 24 Haziran’a kadar da süreceğinin altını çizdi.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

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