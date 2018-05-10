BBP’li adaylar sahaya indi

Bilindiği gibi 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesinden BBP’den 17 isim milletvekili olabilmek için resmi başvurularını tamamladı. Hiç vakit kaybetmek istemeyen aday adayları, ellerine karanfil alarak önceki gün İzmit Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.
HALKLA BULUŞTULAR
Tüm aday adayları hem vatandaşla sohbet etti hem de onlara karanfil verdi. BBP’li aday adaylarına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Cumhur ittifakına destek veren adayları vatandaşlar tebrik etti. Yürüyüş yolunun tamamını ellerinde karanfillerle gezen aday adayları hem kendilerini tanıttı hem de cumhur ittifakına destek verdi. BBP’li aday adayları, çalışmalarının 24 Haziran’a kadar da süreceğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz