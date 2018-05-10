AKP Körfez yoğun çalışıyor

Seçim Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya ilçe başkanı Söğüt’ün yanı sıra SKM Başkanı Selami Tanış, Ana Kademe Başkan Vekili Yusuf Eryarsoy, Tanıtım ve Medya Sorumlusu Kadir Alçık, Bilgi İşlem Sorumlusu Sevil Özbek, Ulaşım ve Eğitim Sorumlusu Fehmi Öztürk, Malzeme Dağıtım Sorumlusu Mete Bilgin, Mali İşler Sorumlusu İbrahim Çılpan, STK Sorumlusu Ahmet Aslan, Gençlik Kolları SKM Başkanı Ahmet Kılıç, Kadın Kolları SKM Başkanı Büşra Çakır katıldı.

“TAM KADRO SAHADAYIZ”

Samimiyetle ve heyecanla seçim çalışmalarını yürüteceklerini ifade eden ilçe başkanı Şener Söğüt, “Seçim hazırlıklarımız tamamlandı. Milletvekili adaylarımız, belediye başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla tam kadro sahada olacağız. Teşkilatımızın her bir kademesi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirecektir. Son söz ve karar milletimizindir. Körfez ilçemiz, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duruşuyla, 1 Kasım’daki sandığa yansıttığı iradesiyle ve devletine olan sadakatiyle örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

TANIŞ TEŞEKKÜR ETTİ

İlçe başkanı Söğüt’ün ziyaretinden dolayı memnun kaldıklarını dile getiren SKM Başkanı Selami Tanış ise, “Seçim manifestomuzun açıklanmasının ardından, bizlerde çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye’nin şahlanışı için önemli bir çaba içindeyiz” ifadelerine yer verdi.