Selda Mican sahada

Son olarak Çayırova İlçe Başkanı Beyler Sevindik ve yönetimine konuk olan Mican, daha sonra Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir’i ziyaret etti. Anne tarafından Giresunlu olduğunu belirten Mican, hemşehrilerinin federasyon haline gelerek daha güçlü bir örgüt haline geldiğini dile getirdi. Mican, Çayırova McDonald's bölgesindeki polisleri de selamladı.