Son olarak Çayırova İlçe Başkanı Beyler Sevindik ve yönetimine konuk olan Mican, daha sonra Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir’i ziyaret etti. Anne tarafından Giresunlu olduğunu belirten Mican, hemşehrilerinin federasyon haline gelerek daha güçlü bir örgüt haline geldiğini dile getirdi. Mican, Çayırova McDonald's bölgesindeki polisleri de selamladı.
Bugün 14:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Selda Mican sahada
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı Selda Mican, STK ve teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor.
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Bugün 14:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz