Konuya BBP Kocaeli Milletvekili aday adayı Serhat Duyar da dahil oldu. Duyar, “1980 darbecilerinin Türkiye'ye dayattığı eski sistemden ülkemizi, milletimizi 16 Nisan’da kurtaran yeni sistemin tam manasıyla hayata geçmesi için cumhurun ittifakıyla devam diyeceğiz. 16 Nisan’dan sonra demokrasi gelişmiştir. Bugün 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı gösterenler ve ittifak yasasını kullananlar, yeni dönemin imkanlarından istifade ediyorlar” dedi.
Bugün 14:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
Serhat Duyar, ‘devam’ dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan ‘tamam’ paylaşımlarının sosyal medyada yayılmasının ardından ‘devam’ tweetleri de dün akşamdan bu yana rekor kırıyor.
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Bugün 14:49 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz