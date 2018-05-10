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Güney’de KÖRFEZ esintisi!

Bu yıl Antalya’da 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Masterler Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli, Gölcük, Gebze, Darıca ve Kartepe masterler yer alıyor. İlk maçların ardından Kocaeli, Kartepe ve Gölcük şampiyonaya galibiyetle başladı

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150’nin üzerinde Süper Lig oynamış eski profesyonel ve Milli futbolcularla Tunus, İngiltere, Romanya, Moldova (Veteran Milli Takımı), Kırgızistan, Belçika, Almanya, Çekya ve Kuzey Kıbrıs’tan da takımların yer aldığı Uluslararası 9’uncu Antalya Masterler Türkiye Şampiyonası başladı. Fanatik Tour Genel Koordinatörü Mehmet Hakan Onkur önderliğinde geçekleşen organizasyon, Antalya Lara Kundu bölgesindeki Kremlin Palas Otel’de düzenleniyor.

12 GRUP 48 TAKIM

Bu yıl dev organizasyona 48 takım katılırken, ilk gün grup maçları oynandı. Oldukça çekişmeli ve bir o kadar renkli görüntülere sahne olan ilk grup maçları, izleyenlerin takdirini kazandı. 9 ile 13 Mayıs tarihleri arasında 4’erli 12 grupta oynanan maçlarının ardından grubunu birinci tamamlayacak takımlarla, en iyi ikinci dört takım çeyrek finale yükselecek. Turnuva yarı final ve final maçlarının ardından tamamlanacak.

KOCAELİ FARKLI KAZANDI

Geçtiğimiz yıl ilimizi başarıyla temsil eden Kocaeli ve Kartepe takımları, bu yıl da şampiyonluk için mücadele ederken, turnuvaya iddialı kadrolarla gelen Gebze ve Darıca Masterler de dikkat çekiyor. İlk maçına çıkan şampiyonluk adayı temsilcimiz Kocaelispor Masterler, rakibi Tunus temsilcisi Bangue Centrale Masterler takımını Nuri ile Murat Çolak, Haydar, Engin ve Tuncay’ın golleriyle 5-1 mağlup ederek, turnuvaya iyi başladı.

DARICA VE GEBZE ÜZÜLCÜ

Darıca Masterler rakibi Ferizaj Kosova Masterler karşısında iyi mücadele etmesine rağmen, maçın son dakikalarında kalesinde penaltıdan gördüğü golle 1-0 mağlup oldu. Gebze Masterler ise rakibi FMF Moldova Masterler karşısında oldukça çekişmeli geçen maçta 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmada FMF Moldova Masterler’den iki oyuncu kırmızı kart görürken, maçın son bölümünde Gebze Masterler kalecisi Tayfun, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek yerini yedek kaleci Ali’ye devretti. Gebze ve Darıca turnuvaya mağlubiyetlerle ve moralsiz başladı.

GÖLCÜK ŞİMŞEK GİBİ

Kartepe Masterler rakibi Liria Masterler karşısında Kemal, Hacı ve Fuat’ın attığı gollerle 3-1 mağlup olurken, kalesinde penaltıdan gol gördü.  İlk günün son maçında Gölcük Masterler, rakibi İngiltere Londra karşısında eski Gölcüksporlu Yıldırım’ın attığı gollerle 2-1 galip gelerek, turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Gölcükspor’da maçın son bölümlerinde Şenol sakatlanarak yerini başka takım arkadaşına devretti. Maçın genelinde üstün olan Yılmazlar Group sponsorluğundaki Gölcük Masterler takımında, kaptan Ahmet Arık, ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti ve takım arkadaşlarını kutladı. 

İlk maçlarda elde edilen skorlar:

KOCAELİSPOR – Banque              : 5-1

GÖLCÜK – İngiltere Londra           : 2-1

DARICA – Kosova                           : 0-4

KARTEPE – Liria                             : 3-1

GEBZE – Moldova                           : 1-2

Yalova – Yağız                                  : 6-0

Gaziantep – Sağlık                             : 7-0

Dinamo – Municipal                          : 0-3

Bursa – Manavgat                              : 0-0

Ankara – Nevşehir                             : 4-1

Us Grup – Vointa                              : 9-0

Sakarya – Tomis Kostanta                 : 3-0

Pendik – Bakırköy                             : 12-0

Çeliktepe – Old Boys                        : 2-1

Sarıyer – Murfatlar                            : 2-0

Tokat – Antalya                                 : 2-6

Diyarbakır – Karaman                       : 2-0

Van – Anamur                                   : 10-0

Anka Master – Denizli                       : 1-2

Şanlıurfa – Konya                              : 2-3

Bolu – Anamur                                  : 8-1

Bugün 15:22 TSİ - Spor

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