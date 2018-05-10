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Bugün 15:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:33 TSİ )

Gray, Kocaeli’ni çok sevdi…

Curling sporunun dünyaca ünlü antrenörü, Letonya Milli takımını çalıştıran aynı zamanda da Türkiye Milli takımının danışmanlığını yapan Brian Gray, Kocaeli’yi çok sevdi.

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Seminer ve eğitimler vermek için bir süredir ilimizde yer bulunanGray, kebap ve sütlü nuriye için “Enfes” dedi. Ziyarette Curling Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Murat Akın, Kemal Altınel ve sporcular da yer aldı.

ALPASLAN’DAN FLAMA

Başarılı curling kulüplerimizden Kıvılcım Spor, Gray’i ziyaret etti ve görevinde başarı diledi. Önce Türk kebaplarının tadına bakan ardından Kıvılcım Spor Kulübü sporcularından Yusuf Altınay’ın sahibi olduğu Tatlı Güven Yenişehir Şubesi’nde ağırlanan Brian Gray kendisine gösterilen ilgiden ötürü oldukça memnun olduğunu belirtti. Kıvılcım Spor Kulübü sporcularından Cengiz Alpaslan kulübün flamasını Gray’e takdim etti.

Bugün 15:26 TSİ - Spor

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