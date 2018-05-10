Bir banka daha faiz indirimine gitti

Reel sektörü desteklemek üzere geliştirdiği ürünlerle 80. yılında çalışmalarını sürdüren Halkbank, konut kredisi faizlerinde de indirime gittiğini açıkladı. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkânıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler. Halkbank'ın ayrıcalıklı kredisinden yararlananlar herhangi bir tahsis ücreti de ödemeyecekler.