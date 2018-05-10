Reel sektörü desteklemek üzere geliştirdiği ürünlerle 80. yılında çalışmalarını sürdüren Halkbank, konut kredisi faizlerinde de indirime gittiğini açıkladı. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkânıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler. Halkbank'ın ayrıcalıklı kredisinden yararlananlar herhangi bir tahsis ücreti de ödemeyecekler.
Bugün 15:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:24 TSİ )
Bir banka daha faiz indirimine gitti
Konut piyasasına verdiği destekle sektörün öncü bankaları arasında yer alan Halkbank, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirtti.
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Bugün 15:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz