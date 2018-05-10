Kısa bir süre önce teknik adamlık koltuğuna Naci Keleş’i getiren ve önümüzdeki sezonda da Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlardan Değirmenderespor’da Başkan Severcan Kara sezon içinde kulübe katkı sunan Supark'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Severcan Kara “Değirmenderespor’a desteklerinden ötürü Ömer Şekerli ve Vasfi Evren beylere teşekkür ediyorum. Bizlere her konuda katkı sunan Supark’ın önümüzdeki sezonda da yanımızda olacağını umuyorum” diye konuştu.
Bugün 15:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:43 TSİ )
Kara’dan Supark’a teşekkür ziyareti…
Kısa bir süre önce teknik adamlık koltuğuna Naci Keleş’i getiren ve önümüzdeki sezonda da Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlardan Değirmenderespor’da Başkan Severcan Kara sezon içinde kulübe katkı sunan Supark'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
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Bugün 15:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz