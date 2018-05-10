Kara’dan Supark’a teşekkür ziyareti…

Kısa bir süre önce teknik adamlık koltuğuna Naci Keleş’i getiren ve önümüzdeki sezonda da Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlardan Değirmenderespor’da Başkan Severcan Kara sezon içinde kulübe katkı sunan Supark'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Severcan Kara “Değirmenderespor’a desteklerinden ötürü Ömer Şekerli ve Vasfi Evren beylere teşekkür ediyorum. Bizlere her konuda katkı sunan Supark’ın önümüzdeki sezonda da yanımızda olacağını umuyorum” diye konuştu.