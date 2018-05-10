5 yeni film vizyonda!

Cehennemden Selfie

Almanya’da vlogger olan Julia, kuzeni Hannah’ın ziyaret etmek için Amerika’ya gider. Julia’nın gelişin ardından Hannah onda garip bir şeyler fark eder ve hasta olduğunu düşünür. Hannah’ın bu düşüncesi kısa süre sonra doğrulanır ve Julia ani bir şekilde rahatsızlanır. Bir süre sonra Hannah’ın evinde sıra dışı olaylar yaşanmaya başlar. Bunların nedeni öğrenmek için internette bir araştırmaya koyulur. Bu sırada Julia’nın blog yazılarına denk gelir ve kendini internetin derinlerinde, terörün sınır tanımadığı yerlerde bulur.

Kral Şakir Oyun Zamanı

Laboratuarda yapılan bir deney hiç beklenmedik sonuçlar doğurur. Deney sonucu Fil Necati’nin telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir kapı açılır. Şakir’in ne yapıp edip dünyayı kurtarması gerekir. Ailesi ile kendini Fil Necati'nin cep telefonunun içindeki oyunda bulan Şakir, gerçek dünya sona ermeden bütün oyunları tamamlayıp oyunu durdurmalıdır. Fakat bu hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Şakir ve ailesi dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu durdurmaya çalışan düşman ve tehlikeli video oyun kahramanlarıyla da savaşmak zorunda kalır.

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Cinayet masası dedektifi olan Salim, 30'lu yaşlarında olan içine kapanık bir adamdır. Eşinden ayrılan ve 3 yaşında bir kızı olan Salim, bir süredir devam etmekte olduğu göz tedavisinin sonuç vermediğini ve zamanla tamamen kör olacağını öğrenir. Bu sorunla baş etmeye çalışırken üzerinde çalışmaya başladığı yeni cinayet davasında öldürülen kişinin karısı Handan Hanım’ın da kör bir piyanist olması, Salim’in durumunu daha da ilginç kılar. Dava süreci ilerledikçe Handan Hanım’a fena halde gönlünü kaptıran Salim, ondan yüz bulamayınca ilgisini cinayetin bir numaralı katil zanlısının kör karısı Leyla’ya yöneltir. Ama şüphesiz en tuhafı, Salim’in canından çok sevdiği annesinin yaşlı ve kör bir fahişe olmasıdır. Olaylar geliştikçe Salim daha da körleşir.

Öğrenci Kafası: Soygun

Aynı eve yaşayan Toprak, Cüneyt, Semir ve Uğur’un karşı dairelerinde de kız arkadaşları Pınar, Tuğçe ve Melek kalır. Ekip daha rahat görüşebilmek için aynı apartmanda yaşayan ev sahipleri Süheyla’ya çaktırmadan iki daire arasındaki duvarı yıkar. Günlerini birlikte eğlenerek geçiren grup okul bitirme projeleri için çekecekleri bilim-kurgu filmi için oldukça heyecanlıdır. Fakat sponsorları filme destek olmaktan vazgeçince tüm planları bozulur. Filmi çekmek için para bulmaları gereken gençlerin akıllarında yeni bir fikir vardır; soygun yapmak. Zorunlu olarak yazdıkları senaryoda mükemmel bir soygun planı olduğunu fark eden grup bundan esinlenerek filmi çekmek için soygun yapmaya karar verir. Zorda olsa ekibin tüm üyeleri ikna olur ve kampüsteki bankayı soymak için eksiksiz bir yaparlar. Fakat soygun zamanı geldiğinde hiç tahmin etmedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.

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Dışarıdan sıradan bir adam olarak gözüken Lewis, aslında pek de öyle değildir. Onun Cathy’ye karşı gizli bir takıntısı vardır. Genç kadından intikam almayı düşünen Lewis, en ince ayrıntısına kadar her şeyi hesapladığı bir plan yapar ve Cathy'yi kaçırır. Onu oldukça küçük, ses yalıtımlı bir odaya kilitler. Lewis’in bunu yapmasının Cathy’nin karanlık bir sırrını itiraf etmesini sağlamaktır. Fakat Cathy’nin pes etmeye niyeti yoktur.