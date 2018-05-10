Köseköy'deki silahlı kavgada 1 tutuklama!

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Coşkun Ç.’nin işlettiği tekel büfeye gelen Ahmet Hazer ve oğulları Muhammet ile Bayram Hazer daha önce kiracısı oldukları büfe sahibi Coşkun Ç. (54) ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Eski dükkan sahipleri olan Coşkun Ç.’ye kira borçları olduğu öne sürülen Hazer kardeşler ve babaları, iddiaya göre kendisine bıçakla saldırınca büfe sahibi Coşkun Ç. işi yerindeki tabancayla Ahmet Hazer ve iki oğluna ateş etti.

2’si ağır 3 yaralı

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ahmet, Muhammet ve Bayram Hazer kanlar içinde kalırken olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren büfe sahibi Coşkun Ç. olay yerinden kaçarken kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ağır yaralı haldeki baba Ahmet Hazer özel bir hastaneye, oğlu Bayram Hazer ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralan Muhammet Hazer ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, Sabancı Caddesini araç trafiğine kapatarak iş yeri ve cadde üzerinde inceleme yaptı. Yaralılardan Ahmet ve Bayram Hazer’in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri büfe sahibi Coşkun Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Ahmet Hazer’in bir süre önce Coşkun Ç.’nin büfesinin yanında buluna iş yerini kiralayarak fırın açtığı ve işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kirayı ödeyemediği, bu nedenle de icralık olduğu öğrenildi.

30 Bin TL alacağı varmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli Coşkun Ç. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte Başiskele Bahçecik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, eski kiracılarından yaklaşık 30 bin TL alacaklı olduğu, kendilerinin bıçakla büfeyi basması sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda pompalı silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Coşkun Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.