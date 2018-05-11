Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:02 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:47 TSİ )

Kocaeli'de dev operasyon: 25 gözaltı!

Kocaeli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da yaklaşık 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla evlere girildi. Özel Harekat polisleri uyarılara rağmen bazı kişilerin kapıları açmaması üzerine kapıları kırarak içeri girdi. Şüphelilerin yere yatırılarak üstleri aranırken, narkotik polisleri evlerin mutfağından çatısına, yatakların altından dolaplara kadar her yerde arama yaparken, köpekler de aramalara katıldı. Operasyonda 40 adet extacy uyuşturucu hap, 100 gram esrar, 1,62 gram metanfetamin, 38 gram kokain ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Bir yolcu otobüsü de durdurulurken, valizin içerisine gizlenen 3 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bugün 09:02 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı! mask
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!
Kocaeli'de dev operasyon: 25 gözaltı! mask
Kocaeli'de dev operasyon: 25 gözaltı!
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı... mask
Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı...
Türkiye'nin konuştuğu cinayette "Kocaeli" detayı mask
Türkiye'nin konuştuğu cinayette "Kocaeli" detayı
Firari hükümlüyü verdiği bu ilan yakalattı! mask
Firari hükümlüyü verdiği bu ilan yakalattı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz" mask
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz"
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı! mask
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak! mask
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak!

GALERİ

Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar mask
Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı? mask
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de mask
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de
Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL