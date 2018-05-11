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Vicdansızlar, görme engellinin 55 lirasını çaldı!

İzmit'te dinlenmek için oturduğu bankta oturan görme engellinin yanına yaklaşan 2 kişi, para verme bahanesiyle içerisinde 55 TL para ve cep telefonu olan çantasını çalarak kayıplara karıştı.

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Olay 23.30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentin en işlek yerlerinden olan Yürüyüş Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elindeki bavul ile evine gitmeye çalışan Recep Açıkgöz(51) adlı görme engelli vatandaş, yorulunca dinlenmek için Yürüyüş Yolu üzerindeki banklara oturdu. Bir süre dinlenen Açıkgöz’ün yanına 2 şahıs gelerek oturdu. Görme engelli Açıkgöz ile sohbet eden 2 şahıs, Açıkgöz’e para vermek istediklerini söyledikten sonra Açıkgöz'ün görmediğini fırsat bilerek yanındaki el çantasını alıp bir anda olay yerinden ayrıldılar. Şahısların gitmesinin arından yanındaki el çantasına uzanan Açıkgöz ise çantayı bulamayınca çalındığını fark etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre daha çantasını aradıktan sonra çalındığından emin olan Açıkgöz, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Açıkgöz’ü ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Açıkgöz, çantasında 55 TL para, cep telefonu ve telefon kartlarının olduğunu söyleyerek şahıslardan şikayetçi oldu. İfadesinin ardından polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Açıkgöz evine bırakılırken, kimliği belirsiz 2 şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Bugün 09:15 TSİ - Asayiş

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