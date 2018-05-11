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Hasret sona erdi: Yağız Kebap yeni yerinde

3 yıldır Yahya Kaptan Ramada Otel karşısında hizmet veren Yağız Kebap yeni yerinde müşterilerini ağırlamaya başladı.

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3 yıldır Yahya Kaptan Ramada Otel karşısında hizmet veren Yağız Kebap yeni yeri Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu Demokrasi Bulvarı eski KOSGEB binasında  hizmet vermeye başladı. 3 yıldır Yağız Kebap’ın işletmeciliğini başarılı ile yapan Adnan Metin ve eşi Nalan Metin yeni yerinde Kocaeli’nin tanınmış firmalarından CSD Yapı’nın sahibi Cevdet Seyran ile birliktelik yaparak yeni bir konseptte ve farklı ürünler ile hizmet vermeye başladı.

YENİ ADRESİNDE

Adana ve Gaziantep’ten getirttikleri işinin ehli ustalarla  Beyran Çorbası, İşkembe, Kelle Paça’da fark yaracaklarını belirten firma ortaklarından Cevdet Seyran sözlerine şöyle devam etti: "Adnan Metin Yağız Kebap ile son 3 yılda hizmet sektörüne farklı bir anlayış getirdi. Bundan sonraki birlikteliğimizde yine kaliteden ödün vermeden hem lezzet hem hizmet konusunda Yağız Kebap’ı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Lezzete önem verenlerin mekanı olarak gerçek yöresel lezzetleri tatmak isteyen herkesi yeni adresimizde Yağız Kebap’a davet ediyorum"

Bugün 09:56 TSİ - Ekonomi

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