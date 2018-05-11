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Bugün 10:32 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:42 TSİ )

Yuvarlanan kayadan kaçarken kaza yaptı

Körfez'de tepeden yuvarlanan kayalardan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

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Kaza, D-100 Karayolu Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. Dilovası'nda bir şirkette çalışan Musa Coşkun idaresindeki 34 SK 8090 plakalı otomobil ile Körfez'de bulunan evine dönerken tepeden yuvarlanan kayalardan kaçmaya çalışınca kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan Musa Coşkun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 10:32 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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