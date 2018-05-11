Yuvarlanan kayadan kaçarken kaza yaptı

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Kaza, D-100 Karayolu Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. Dilovası'nda bir şirkette çalışan Musa Coşkun idaresindeki 34 SK 8090 plakalı otomobil ile Körfez'de bulunan evine dönerken tepeden yuvarlanan kayalardan kaçmaya çalışınca kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan Musa Coşkun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.