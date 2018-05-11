Kaza, D-100 Karayolu Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. Dilovası'nda bir şirkette çalışan Musa Coşkun idaresindeki 34 SK 8090 plakalı otomobil ile Körfez'de bulunan evine dönerken tepeden yuvarlanan kayalardan kaçmaya çalışınca kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan Musa Coşkun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yuvarlanan kayadan kaçarken kaza yaptı
Körfez'de tepeden yuvarlanan kayalardan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz