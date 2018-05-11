Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yağışın Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde şiddetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, yarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.