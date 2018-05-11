Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yağışın Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde şiddetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, yarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Bugün 10:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı!
Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde şiddetli yerel yağışın etkili olması bekleniyor.
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Bugün 10:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz