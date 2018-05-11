15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün mali ayağına yapılan operasyonlar sırasında aranan isimler arasında bulunan ve o günden bu yana firari olarak her yerde aranan Beşgen Mobilya firmasının sahibi Mehmet Mustafa Karaman yakalandı. Karaman, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Mozambik'ten geldiği öğrenilen uçaktan indikten hemen sonra yakalandı. Gözaltına alınan Karaman, daha sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgusunun ardından Karaman, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol talebiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Beşgen Mobilya'nın sahibi serbest kaldı!
FETÖ'den aranan Beşgen Mobilya firmasının sahibi Mehmet Mustafa Karaman yakalandı. Karaman, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol talebiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Yorumlar
(1 )
Lütfü - aranan adam kendi ayağı ile gelmiş :) neden acaba biri destek mi vaad etmiş hani borsa filan diyorlardı ya . çıkar yakında meydana
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