Beşgen Mobilya'nın sahibi yakalandı!

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün mali ayağına yapılan operasyonlar sırasında aranan isimler arasında bulunan ve o günden bu yana firari olarak her yerde aranan Beşgen Mobilya firmasının sahibi Mehmet Mustafa Karaman yakalandı. Karaman, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Mozambik'ten geldiği öğrenilen uçaktan indikten hemen sonra yakalandı. Gözaltına alınan Karaman, daha sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Karaman, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Operasyonların ardından ortalıktan kaybolan ve mallarına el konulan Karaman'ın sorgusu bittikten sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.