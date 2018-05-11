CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: Nerede kalmıştık?

İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için demokrasi adına 15 CHP’li milletvekili arkadaşı ile beraber İYİ Parti’ye geçen ve 20 günlük süreç boyunca İYİ Parti üyesi olan Fatma Kaplan Hürriyet, sürecin tamamlanmasının ardından tekrar CHP’ye geri döndü. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet il binasında İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Hürriyet yapılan açıklamaların ardından milletvekili aday adaylığı formunu genel merkeze temsil etmesine rağmen parti disiplini adına sembolik olarak başvuru formunu CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a teslim etti.

“TAMAM “DİYORUZ

Basın açıklamasında ilk olarak konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Biz artık şafak sayıyoruz. Şafak 43, siyasi iktidardan kurtuluşuna 43 gün var. Biz tamam diyoruz. Bu bağlamda CHP’nin milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet 15 arkadaşı ile birlikte demokrasi için İYİ Parti’ye kayıt oldular ve sonra tekrar yuvalarına döndüler. Ben şahsım adına sayın vekilimize, diğer vekillerimize ve genel merkezimize teşekkür ediyorum. Hoş geldin Fatma Kaplan Hürriyet diyorum. Bu süre içerisinde bizi unuttu sokağa bile çıkmadı. Fakat kendisi tekrar aramızdadır” ifadelerinde bulundu.

NEREDE KALMIŞTIK ?

Ardından konuşan CHP Kocaeli Fatma Kaplan Hürriyet, “Nerede kalmıştık diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Erken seçim kararı alınması ve bu kararın neden alındığını hepimiz biliyoruz. İktidar ve iktidarla ittifak kuran MHP tarafından İYİ Parti’nin seçime girmesi engellenmek isteniyordu. Sonrasında gelişen olaylara bakıldığında Yargıtay’ın İYİ Parti seçime girebilir demesine rağmen YSK’nın bu konuyu tartışmaya açması karşısında bir şey yapmak zorundaydık. İYİ Parti ve CHP arasında çok hızlı bir şekilde hamle geliştirildi. İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için TBMM çatısı altında 20 kişiden oluşan grup kurdurulması gerekiyordu. Bizde İYİ Parti’ye geçerek seçime girmesinin önündeki engeli kaldırdık. Tabi ki kolay değildi. Çünkü çok düşünülecek bir durum değildi. Vakit kısıtlıydı. Söz konusu vatansa, adaletse gerisi teferruattır dedik. Bu hamlede demokrasinin önüne zırh olma, bu kumpası bozma hamlesi de adalet yürüyüşümüzün ikinci etabıydı. İkinci bir adalet yürüyüşüydü bizim için. Biz o tuzağı gördük o tuzağı bozmak adına bir hamle gösterdik” dedi.

BİZ DÜRÜST DAVRANDIK

Konuşmalarına devam ede Hürriyet, “İlk etapta çok zor bir karardı. Toplumun tepkileri nasıl olacak diye düşünemedik. Zaman kısıtlıydı bizde böyle bir hamlede bulunduk. Bu oyunu bozmak üzere çıktığımız bu yolda iktidar partisi ve yandaşları tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldık. Akıl almaz ithamlarla karşılaştık. Fakat onların bu karalama kampanyası tutmadı. Kamuoyu demokrasi ve adalet anlamında olumlu bir şekilde bizlere yaklaştı. Çünkü biz arkadan dolanmadık. Neyse onu paylaştık. Dürüst davrandık. İtibarsızlaştırma kampanyası iktidarın ayıbı bizim ise gururumuzdur” ifadelerinde bulundu.

DEMOKRASİ GÖREVİMİZ TAMAMLANMIŞTIR

İttifak ile ilgili açıklamalarda bulunan Hürriyet, “Ayrıca 4 parti arasında ittifak kararı alındı. Ülkemizde baraj sorunu var. Bizde diğer partilerinde TBMM altında çalışma yapabilmesi için CHP, SP, İYİ Parti ve DP olarak bir ittifak kurduk. Bu vesile ile de baraj sorununu ortadan kaldırdık. Eşit ve adil bir seçim ortamı gerçekleşmesi adına üstlendiğimiz demokrasi görevimiz tamamlanmıştır. Dün itibariyle 15 arkadaşımız ile birlikte tekrar CHP’ye üye olduk. Ve aynı zamanda CHP’den milletvekili aday adaylığımızıda gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde az demeç vermeye çalıştık. Sürece zarar vermemek için pek konuşmadık. Bizim için de ağır bir sorumluktu. Çünkü Türkiye ilkleri yaşıyor. Bu hamlede bizim için ilk özelliği taşıdı” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİLİ DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hürriyet son olarak, “22 Nisan öncesi umutsuzluk vardı. 22 Nisan sonrası ise Türkiye’de büyük bir umut başladı. Bu yaptığımız hamle siyasete dostluk ve güvende getirdi. Umutları yeşerttiğimiz bu ortamda insanların güzel şeyler olacak heyecanı da artmaya başladı. Bu vesileyle İYİ Parti’li dostlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte içerisinde büyük bir ilgiyle ve sahiplenme duygusuyla karşılaştık. Dostane tavırları için bütün İYİ Partili dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bundan sonrada İYİ Partili kardeşlerimiz beni isterse ablaları, ister kardeşleri, ister de milletvekilleri olarak kabul etsinler. Ben CHP’nin listesinden seçilsem de Kocaeli’nin milletvekiliyim. Şimdi bu yeşerttiğimiz umudu hep birlikte pekiştireceğiz. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerinde bulunarak sözlerine son verdi.