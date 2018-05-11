Genç kız beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Aynur Temel, 1 yıl önce rahatsızlanması sonucu merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan Aynur Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi. 1 yıldır tedavi gören Aynur Temel yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynur Temel, Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.