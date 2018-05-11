Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Aynur Temel, 1 yıl önce rahatsızlanması sonucu merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan Aynur Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi. 1 yıldır tedavi gören Aynur Temel yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynur Temel, Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Genç kız beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti
Körfez'de, 1 yıldır beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 29 yaşındaki Aynur Temel yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz