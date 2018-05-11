Öğretmenler’in fendi Muallimler’i yendi…

İnsan ve Medeniyet Hareketi 4. Geleneksel Voleybol Turnuvası, Öğretmenler’in şampiyonluğu ile sona erdi. Öğretmenler takımı şampiyonluk kupasını İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Musa Öztürk’ün elinden aldı. İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği geleneksel voleybol turnuvası Gebze Gençlik Merkezi Salonu’nda Öğretmenler-Muallimler arasında yapılan final maçıyla sona erdi. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Öğretmenler, karşılaşmanın üç setinde de üstün bir oyun sergiledi ve şampiyonluk ipini 3-0’lık net skorla göğüsledi.

24 TAKIM KATILDI

İMH tarafından düzenlenen ve çeşitli sponsorların destek verdiği turnuvaya toplam 24 takım katıldı. Yaklaşık iki aydır devam eden turnuvanın eleme turlarında, rakiplerine belirgin bir üstünlük kuran Öğretmenler takımı ile Muallimler, final maçında karşı karşıya geldi. Öğretmenler takımı üç sette de rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek, karşılaşmadan 25-17, 25-16 ve 25-18’lik skorlarla galip ayrıldı, şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLUK KUPASI BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN

Final müsabakası sonrası düzenlenen kupa ve ödül töreninde konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Musa Öztürk, finalde zevkli bir mücadele ortaya koyan her iki ekibi de kutladı. Öztürk, geleneksel hale gelen voleybol turnuvasının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirterek, turnuva vesilesiyle kazanılan dostlukların bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundu. Öztürk, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden tüm takımlara ve organizasyona destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla görevlilere teşekkür etti. Öztürk tören sonunda şampiyon Öğretmenler takımına şampiyonluk kupası ile birlikte hediye çeklerini de takdim etti.

İKİNCİYE ÖDÜLÜNÜ KÖKSAL TURAN VERDİ

Turnuva ikincisi olan Muallimler takımına ödül ve hediye çeklerini Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan verdi. Ödül takdiminde kısa bir konuşma yapan Köksal Turan, turnuvanın kardeşlik ve dostluk havasında geçtiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Köksal Turan, Gebze’de sivil toplum kuruluşlarının kaynaşmasına vesile olan bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, turnuvayı organize eden Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi’ne teşekkür etti. Turnuva üçüncüsü olan Son Cadde takımına hediye çeklerini İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şube Başkanı Sedat Çelik takdim etti. Turnuvaya verdiği destekten dolayı Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan’a plaketini Gebze İMH genel kurulu üyesi Rüstem Akyol; turnuvanın hakemliğini yapan voleybol antrenörü Fikret Ayan’a plaketini ise Gebze İMH başkan yardımcısı Resul Kotan verdi. Ayrıca turnuva boyunca hakemlik yapan İbrahim Halil Gümüş’e plaketini Gebze İMH yönetim kurulu üyesi Gürsel Şanlı, turnuva organizasyonunda aktif görev alan Metin Seven’e plaketini ise Gebze İMH Başkanı Musa Öztürk verdi ve katkılarından dolayı teşekkür etti.