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Bugün 11:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:52 TSİ )

Kispetlerini verdi madalya sözü aldı

Körfez'i ulusal ve yerli yarışmalarda temsil eden ve edecek olan güreşçilere malzemelerini teslim eden Belediye Başkanı İsmail Baran, madalya sözü aldı.

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‘Sporun Başkenti Körfez’ sloganı ile göreve geldiği günden bu yana spora olan yatırımını ve desteğini sürdüren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yıl boyunca güreş dalında müsabakalarında mücadele edecek sporculara malzemelerini teslim etti. Geçtiğimiz yıl güreş dalında Körfez’i onurlandıran güreşçilerimizden bu yıl da madalya beklediğini belirten Başkan İsmail Baran, “Aldığınız her başarı, sadece bizleri değil, tüm Körfezlileri mutlu ediyor” dedi.

‘GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ’

Ata sporu olan güreşin geleneklerin yaşatılması adına da önemli olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, sporculara katılacakları yarışmalarda başlarılar diledi. Kispetlerini ve spor malzemelerini alan sporcular da Başkan İsmail Baran’a desteğinden dolayı teşekkür ederken, “Başkanımız bizden madalya istedi. Biz de onun sözünü şimdiden veriyoruz. Başkanımızın ve Körfezlilerin bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız” dedi.

‘BAŞARIYI GETİRECEKTİR’

Körfez Belediyesi Spor Akademileri Güreş Koordinatörü Veysel Şirin de Başkan İsmail Baran’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız sporcularımıza kispetlerini kendi elleriyle teslim etti, başarılar diledi. Ata sporuna olan desteğinin her zaman süreceğini belirtti. Yaptığı bu destek, başarılarla ilçemize geri dönecektir” dedi.

Bugün 11:51 TSİ - Spor

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