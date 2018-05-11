Turgut Karagöz, İYİ Parti'nin genel merkez aday adayı

İYİ Parti tüm ülke genelinde teşkilatlanmasını erken seçim kararı öncesinde tamamlamış ve seçime katılma hakkı elde etmişti. Özellikle doğu ve güneydoğu illerimizde teşkilatlanma çalışmaları erken seçim dolayısı ve erken seçim çalışmaları ile karışmış durumda. Uzun yıllardır Kocaeli siyasetinde güzel çalışmalar yapan ve İYİ Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İşadamı Turgut Karagöz’ün büyük doğu illerimizden birinde milletvekili adayı olması için parti genel merkezinden teklif geldi. Turgut Karagöz’ün engin siyasi tecrübesi ile teşkilatlanma konusunda işlemlerini tamamlayamamış ve adaylık konusunda sıkıntı yaşayan bir büyük doğu ilimizde, genel merkez önerisi ile kontenjan milletvekili adayı olacağı ve bu ilimizde teşkilata öncülük yapacaktır. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından kendisine önerilen bu zor görev için düşünme süresi istemiş ve önümüzdeki hafta bu konu netliğe kavuşacaktır.