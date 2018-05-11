Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:12 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:24 TSİ )

Bebeğiniz öleceğine pis olun!

10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan ekolojikyaşam uzmanı Erkan Şamcı, temizlik maddelerinin insanı öldürdüğünü anlatarak, anneleri uyardı!

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı, ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’yı okurlarla buluşturdu. Dünyayı titiz kadınların kirlettiğini söyleyen Şamcı, temizlik malzemelerinin bağımlılık yaptığını ifade etti.Şamcı, özellikle anneleri uyararak, “Anneler bu kimyasallarla yaptığınız temizlikler bebeklerinizi öldürüyor. Bırakın yapmayın o temizliği, bebeğiniz öleceğine, pis olun” dedi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yahya Kaptan Salonunda gerçekleşen söyleşiye özellikle kadınlar ilgi gösterdi. Şamcı söyleşisinde temizlik maddelerinin zararları ve doğru bilinen yanlışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

10 MİLYON ÇAMAŞIR SUYU BAĞIMLISI VAR

Şamcı, söyleşinde çamaşır suyunun zararlarını gözler önüne serdi. ‘’Türkiye’de 10 milyon çamaşır suyu bağımlısı var” diyen Erkan Şamcı, “Ülkede 10 milyon uyuşturucu bağımlısı olsa kıyametler kopar. Temizlik yaparken kullanılan bu maddeler herkesi etkiliyor. Bununla sınırlı kalmıyor, bunlar arıtma tesislerine gidiyor. Tesisler de artık bunları arıtmıyor” dedi.

CAMLAR TEMİZ OLSUN AMA BEN ÖLEYİM

Şamcı yaşamamız için gereken bakterilerin de çamaşır sularınca tehlikeye sokulduğunu kaydetti. Kimyasallarla temizlik yapıldığında insan vücudunun aslında zehirlendiğine dikkat çeken Şamcı, “Bu maddelerin üzerinde ‘insan sağlığı için zararlı’ yazmıyor. Camları sildiğimiz maddelerin içinde amonyak var. Amonyak akciğerleri parçalar. Çamaşır sularına bardaklarınızı koyuyorsunuz o gazlar ikinci dünya savaşında insanları öldürdü. Ama önemli olan camlar, bardaklar temiz olsun biz ölelim diyoruz” diyerek tehlikenin boyutlarını gösterdi.

“ANNELER YAPMAYIN O TEMİZLİĞİ”

Söyleşiye katılanlara, “Annelerinizin döneminde bu kadar kimyasal var mıydı?” diye soran Şamcı, “Başımıza ne geldiyse reklamlarla bize dayatılanlar yüzünden geldi. Antibakteriyal sabunlar dünyada yasaklanmıştır. Çünkü kanserojendir. O bakteriler aslında sizi korur. Siz ölürsünüz ama evet bakteri kalmaz. Fikrimizle nasıl dalga geçildiğini özellikle anneler anlamalı. Anneler o temizliği yapmayın, bebeğiniz öleceğine bırakın pis olun. Aile içinde kanser vakası olunca temizlik mi yapmış oluyorsunuz” dedi.

ODA VE ARABA KOKULARINDAN KURTULUN

Şamcı oda ve araba kokularının içinde sentetik maddelerin olduğunu anlattı. Bu ürünlerin arkasında “solumayın” yazdığına dikkat çeken Şamcı, “Arabanıza evinize aldığınız o kokulardan hemen kurtulun. Sivrisinek ilacı ilaç değildir. Bunlar zehirdir” dedi.

KİMYASALLARIN YERİNE DOĞAL MADDELERİ SEÇİN

Şamcı söyleşinde, kimyasalların yerine kullanılması gereken doğal maddeleri sıraladı. Arap sabunu ve kalıp sabunun önemine değinen Şancı, “7 bin senedir kalıp sabundan daha hijyen bir temizlik maddesi yok. Karbonat ve sirkenin temizliğini keşfedin, köpüren diş macunlarından çocuklarınızı ve kendinizi uzak tutun. Doğal yaşamı belirleyenler misvak kullanıyor. Ağzımızın içindeki bakterileri bu macunlar öldürüyor. Tükürük bozulursa, vücudun koruyucu sistemi bozulur. Kullandığınız deodorantların içinde alüminyum var. Bu da meme kanseri ve alzaimer hastalığının davetçisidir. Bunun yerine Hindistan cevizi, mısır nişastası ve karbonatı karıştırıp kendi doğal deodorantınızı yapın”dedi. Şamcı ilgiyle izlenen söyleşinin ardından izleyenlerden gelen soruları yanıtladı ve okurları için kitaplarını imzaladı.

Bugün 12:12 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Birey Koleji Karamürsel’de mask
Birey Koleji Karamürsel’de
Okuma yazma öğrendi ilk iş kitap yazdı mask
Okuma yazma öğrendi ilk iş kitap yazdı
Mete Yarar: Taksi çağırır gibi F-16 uçuruyoruz mask
Mete Yarar: Taksi çağırır gibi F-16 uçuruyoruz
Nuh Çimento MTAL’de muhteşem bilim fuarı mask
Nuh Çimento MTAL’de muhteşem bilim fuarı
KYK personel alacak! mask
KYK personel alacak!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz" mask
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz"
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı! mask
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak! mask
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak!

GALERİ

Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar mask
Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı? mask
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de mask
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de
Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL