2868 boş mesaj gönder, bir iftar da sen ver

Ramazan ayında yapılacak olan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, “Sıcak yemek ve gıda kolisinde hedefimiz 1 milyon. Ülke genelinde 32 milyon insana ulaşacağız. 18 milyonu afet eğitimiyle alakalıdır. Kocaeli’de de 10 binlerin üzerine çıkarız. Ramazan gıda kolimizde 17 ürün bulunuyor. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. 75 TL yardımda bulunanlar gıda kolisine katkıda bulunmuş olacaklar. Fitre fiyatı bu sene 19 TL olacak. Aşevlerimiz hizmet verecek. Kocaeli’de sadece Karamürsel’de var. İzmit’e açma hedefimiz var. Ülke genelinde 13 aşevi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ERP’DEN TAKİP EDİLECEK

Kızılay’ın ülke geneline yayılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, sıcak yemek veya maddi destek olarak aralamak isteyen hayırseverler, “Ramazan’ı bu hilalin altında paylaşalım” sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek.Bağışlarıyla Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatan yardımseverler, Türk Kızılay’ı Kurumsal Kaynak Yönetimi Programı (ERP) üzerinde yapılan kayıtlar sayesinde bağışlarını takip edebilecek.

BU SENE HEDEF DAHA FAZLA

Birçok kuruluş ile işbirliği çalışmalarının gerçekleştirilmesinin sonucu olarak 2017 yılında on binlerce gıda kolisi, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.2018 yılı Ramazan ayında hedef her zamankinden daha fazla. Bu kapsamda zincir marketlerde Türk Kızılay’ı adına Gıda Paketleri satışa sunulacak olup, ayrıca Türk Kızılay’ı resmi İnternet sitesinden gıda paketi bağışları kabul edilecek. Ramazan Gıda Paketlerinin ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Yıl boyunca süren adak kurban kesimi 2018 Ramazan ayında da devam edecek. Geçen Ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yardımseverlerin zekât ve adakları Türk Kızılay’ı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu yıl itibariyle vatandaşların fitrelerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan Türk Kızılay’ı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı taban fiyat üzerinden fitreleri kabul edecek. Fitreler, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

AŞEVLERİ HİZMET VERECEK

Ülke genelinde faaliyet gösteren Kızılay aşevleri, Ramazan ayında da günlük yemek, iftar yemeği ikramı ve kuru gıda dağıtımı yoluyla çalışmalarına devam edecek. Hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemeklerden sadece ihtiyaç sahipleri yararlanacak. Ayrıca aşevlerine gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların yemekleri Türk Kızılay’ı tarafından özel sefer taslarında evlerine kadar götürülecek.Hayırseverler yaptıkları bağışlarla aşevlerinden daha fazla ihtiyaç sahibinin faydalanmasını sağlayabilecek.

PEK ÇOK SEÇENEK VAR

Yurt içinde vekalet sahipleri adına kesilen kurbanlardan elde edilen et konserveleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Üretilen et konserveleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı içerisinde, Türk Kızılay’ı Şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.Türk Kızılay’ına Ramazan ayında destek vermek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırseverlerin pek çok seçeneği bulunuyor.

Bağış seçenekleri:

SMS: Tüm operatörlerden 2868’e boş mesaj atıp 10 TL’lik bağış yapılabilir.

Banka: Tüm bankalardaki Türk Kızılay’ı hesabı

İnternet: www.kizilay.org.tr

Telefon: 168 ücretsiz bağış ve iletişim hattı

PTT: 2868 numaralı Türk Kızılay’ı posta çeki ve Tüm Kızılay Şubeleri