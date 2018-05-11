Esnaf Odaları Birliği kongreye gidiyor

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 13 Mayıs Pazar günü kongreye gidiyor. Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilecek kongre saat 12.00’de başlayacak. Ayrıca Toplam 51 odanın oy kullanacağı birlik seçimlerinde 403 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerde 9 yönetim, 5 denetim, 5 disiplin üyesi seçilecek. Yedeklerle birlikte listelere toplam 28 kişi yazılacak. Kongrede birlik başkan vekili Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarışacak.
2 ADAYLI KONGRE
27 yıldır birlik başkanlığını yapan Kemal Kaya, bu dönem yeniden aday olmayacağını geçtiğimiz aylarda açıklamış, Kaya’nın aday olmaması nedeniyle 16 yıldır birlik başkan vekilliğini yürüten, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt seçimlerde başkanlık için aday olurken Durmuş ve Kurt’un başkanlık görevi için kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz