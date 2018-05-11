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Akşener, Kocaeli'ye gelemiyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 Mayıs Cumartesi günü, Kafkas Kültür Derneği tarafından Kefken Babalı Köyü sahilinde düzenlenecek olan anma törenine katılacaktı. Akşener’in programı ise iptal edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 Mayıs Cumartesi günü, Kafkas Kültür Derneği tarafından Kefken Babalı Köyü sahilinde düzenlenecek olan anma törenine katılacaktı. Akşener’in programı ise iptal edildi. İYİ Parti’den konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Kandıra İlçemizin Kefken mahallesinde bu yıl 154. Gerçekleştirilecek Çerkez Soykırımı ve sürgünü anma etkinliğine katılacağını bildirdiğimiz, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in programındaki değişiklik nedeni ile katılamayacaktır. Yerine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Ersagun Yücel katılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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