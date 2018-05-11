Sporcuya tam destek!

Sabahın erken saatlerinde programlarına başlayan başkanların ilk durağı, Merkez Erikli, Belen mahallesi oldu. Burada spor malzemeleri dağıtan Başkan Karaosmanoğlu ve Başkan Köken, 25 mahalleye futbol topu, masa tenisi takımı, dart takımı, satranç takımı bocce seti hediye etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kapalı ve açık alanlarda kullanılmak üzere futbol topu, masa tenisi takımı, dart takımı, satranç takımı, bocce setinden oluşan spor malzemelerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Köken ve Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. Sporun kardeşlik ve birlik beraberliğin en önemli aracı olduğunu ifade eden Başkan Köken, spor malzemelerinin dağıtımından sonra Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte tenis maçı yaptı.