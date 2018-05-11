Körfez’in ALTIN değeri KİRAZ tadında başlıyor!

Yemekli olarak gerçekleşen kura çekiminde, birbirinden güçlü takımlar gruplarını belirledi. D Grubu’nda Kocaeli Masterler, Maximum Özel Güvenlik, Yonca Kebap ve Yörünge İnşaat takımları yer aldı.

PROTOKOL YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Spor adamı Metin Özkan’ın Körfez’e ve Kocaeli’ne armağanı Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda gruplar belli oldu. Bu 7’ncisinin düzenleneceği organizasyona protokol ilgi gösterirken, kura çekimine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Ak Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Selami Tanış, Kocaelispor’un eski futbolcularından Osman Çakır, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt, Körfez Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Gündoğdu Elektrik Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Çılkın, Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, Maşukiyespor Teknik Sorumlusu Gökhan Top, İlimtepe FK Başkanı Hüseyin Aldırmaz, Teknik Direktör Necip Öztaş, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfi Başkanı Mehmet Irak, yöneticiler, takım sorumluları ve STK temsilcileri katıldı.

MARKA OLDU

Komite üyelerinden ve koordinatör Mithat Atalay, turnuva kuralları hakkında konuklara bilgi verirken, sadece halı saha ayakkabılarına izin vereceklerini belirtti. Gecede konuklara da söz hakkı tanındı. Protokol, STK başkanları ve kulüp temsilcileri yaptıkları konuşmada Altın Kiraz’ın Kocaeli’de marka olduğunu ifade etti. Turnuvanın açılış maçı 14 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’da Kars – Ardahan – Iğdır Derneği ile Dergah Ocakbaşı arasında olacak. Ardından Amasyalılar Derneği ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü 3 puan mücadelesi verecek.

7. ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI GRUPLARI:

A GRUBU

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü

Körfez Belediyesi Zabıta Müd.

Hacı Bektaş Veli Vakfı

Amasyalılar Derneği

B GRUBU

Kars Ardahan Iğdır Vakfı

Gündoğdu Elektrik Group

Armutlu Emlak&İnşaat

Dergah Ocakbaşı

C GRUBU

Körfez Taşköprülüler Der.

Belediye-İş Sendikası

Şehr-İ Börek

Buy Gayrimenkul

D GRUBU

Yonca Kebap

Yörünge İnşaat

Kocaeli Masterler

Maximum Özel Güvenlik

E GRUBU

Kontrat İnşaat

Hüner Teknik

Öz-can Pişmaniye

Azizoğlu İnşaat

F GRUBU

Ensa Gross Marketleri

Vizyon İnşaat

Kocaeli Posoflular Der.

Emin Erol Sigorta