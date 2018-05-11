Geçen hafta, Darıca'da meydana gelen kazada kaldırımda yürüyen Fatma Özkan'a sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil çarptı. Sol ayağı kopan Fatma Özkan, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İstasyon Caddesi'nde esnaflık yapan Ünal Karataş, Özcan Çalışlı ve Bilal Varol, mendil satarak geçimini sağlayan 'Fatoş Abla' larını hastanede ziyaret etti. Esnaf, Fatma Özkan'a akülü araba araç belirtirken, vatandaşlardan da zekatlarını vermelerini istedi. Fatma Özkan esnaf teşekkür etti. Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da, Fatma Özkan'ı hastanede ziyaret ederek, yardım konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bugün 14:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Kazada ayağı kopan mendilci kadına esnaftan akülü araç
Darıca'da, mendil satarak geçimini sağlayan Fatma Özkan (69), kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ayağı koptu. Esnaf, akülü araç aldıkları 'Fatoş Abla' larını hastanede ziyaret etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 14:32 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz