İsmail Baran, Özkan’ı kutladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda söz aldı. Konuşmasında Metin Özkan’a teşekkür eden Baran şu ifadelere yer verdi: Bir söz vardır. ‘Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir’ diye. Burada hepinizden Metin Özkan’a alkış istiyorum. Metin Bey Körfez’de hangi işi yaparsa yapsın onu en iyi şekilde yerine getiriyor. Evet… “Sporun Başkenti Körfez” diyoruz. Bunun altını doldurmak zorundayız. Dün (Önceki gün) Çamlıtepe’de spor tesisi temeli attık. 4 okulumuza spor salonu yapacağız. Ayrıca İlimtepe’ye, Güney Mahallesi’ne de spor salonlarımız yapılacak ve Körfez İlçe’de sporcu fabrikası olmaya devam edeceğiz.