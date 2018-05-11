Metin Özkan: Her şeyden önemlisi centilmenlik

Altın Kiraz Futbol Turnuvası Komite Başkanı Metin Özkan, protokolü selamladı şu ifadelere yer verdi: 6 yılda turnuvamızda binlerce futbolcu yüzlerce maç yaptı. Altın Kiraz’da her şeyden önemli konu centilmenlik. Burası büyük bir aile. Hepimiz bir birimizin dostuyuz ve kardeşiyiz. Bu böyle de devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan herkesin ayaklarına sağlık. Tüm takımlara başarılar diliyorum.