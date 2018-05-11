Altın Kiraz Futbol Turnuvası Komite Başkanı Metin Özkan, protokolü selamladı şu ifadelere yer verdi: 6 yılda turnuvamızda binlerce futbolcu yüzlerce maç yaptı. Altın Kiraz’da her şeyden önemli konu centilmenlik. Burası büyük bir aile. Hepimiz bir birimizin dostuyuz ve kardeşiyiz. Bu böyle de devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan herkesin ayaklarına sağlık. Tüm takımlara başarılar diliyorum.
Bugün 14:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Metin Özkan: Her şeyden önemlisi centilmenlik
Altın Kiraz Futbol Turnuvası Komite Başkanı Metin Özkan: "Her şeyden önemlisi centilmenlik"
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:48 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz