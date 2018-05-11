7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek olan Gündoğdu Elektrik Grup Takım Sorumlusu Ferhat Gündoğdu “Altın Kiraz’a ilk kez katılıyoruz. Arkadaşlarımız bu turnuva ile ilgili çok güzel ifadelerde bulundu. Amacımız Altın Kiraz markasına katkı sunmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
Bugün 14:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Gündoğdu Elektrik ilk kez!
7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek olan Gündoğdu Elektrik Grup Takım Sorumlusu Ferhat Gündoğdu "Altın Kiraz’a ilk kez katılıyoruz" dedi.
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Bugün 14:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz