Gündoğdu Elektrik ilk kez!

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek olan Gündoğdu Elektrik Grup Takım Sorumlusu Ferhat Gündoğdu “Altın Kiraz’a ilk kez katılıyoruz. Arkadaşlarımız bu turnuva ile ilgili çok güzel ifadelerde bulundu. Amacımız Altın Kiraz markasına katkı sunmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.