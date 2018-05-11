Genç teknik adam “Körfez’deki Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na katılmaktan dolayı mutluyuz. Daha önce de farklı takımlarla ile Altın Kiraz’da bulundum ve hiçbir sorun yaşamadım. Her geçen yıl turnuva daha kaliteli organize ediliyor. Emin Erol Sigorta olarak öncelikli amacımız dostluk içinde maçlarımızı oynamak. Herkese başarılar” dedi.
Bugün 14:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Emin Erol Sigorta, iddialı!
İlimizin başarılı futbolcuların Emin Erol’un sorumlusu olduğu Emin Erol Sigorta takımında kura çekimine, takım kaptanı ve aynı zamanda bu yıl şampiyon olan Maşukiyespor’un teknik sorumlusu Gökhan Top katıldı.
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Bugün 14:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz