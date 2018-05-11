Emin Erol Sigorta, iddialı!

Genç teknik adam “Körfez’deki Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na katılmaktan dolayı mutluyuz. Daha önce de farklı takımlarla ile Altın Kiraz’da bulundum ve hiçbir sorun yaşamadım. Her geçen yıl turnuva daha kaliteli organize ediliyor. Emin Erol Sigorta olarak öncelikli amacımız dostluk içinde maçlarımızı oynamak. Herkese başarılar” dedi.