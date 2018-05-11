Nebil Uzun: Bu kez başaracağız!

Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı ve Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na katılan Maksimum Özel Güvenlik takımının sorumlusu Nebi Uzun konuşmasında “Herkese iyi günler. Altın Kiraz Turnuvası Kocaeli’de çok tanındı ve ses getirdi. Metin Bey ve ekibini bu anlamda kutlarım. Geçen yıl penaltılarla finali kaçırmıştık. Bu yıl umarım başaracağız. Kupaya talibiz. Turnuvanın daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da centilmence geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.