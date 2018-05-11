Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı ve Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na katılan Maksimum Özel Güvenlik takımının sorumlusu Nebi Uzun konuşmasında “Herkese iyi günler. Altın Kiraz Turnuvası Kocaeli’de çok tanındı ve ses getirdi. Metin Bey ve ekibini bu anlamda kutlarım. Geçen yıl penaltılarla finali kaçırmıştık. Bu yıl umarım başaracağız. Kupaya talibiz. Turnuvanın daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da centilmence geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Bugün 14:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:53 TSİ )
Nebil Uzun: Bu kez başaracağız!
Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı ve Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na katılan Maksimum Özel Güvenlik takımının sorumlusu Nebi Uzun, kısa bir konuşma yaptı.
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Bugün 14:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz