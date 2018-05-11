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Bugün 14:53 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:56 TSİ )

Ayazma’ya Ali Balkaya Spor Kompleksi yapılıyor

Ayazma Mahalle muhtarı, yeni kurulan Ayazma Spor Kulübü’nün en fanatik taraftarı oldu.

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Muhtar Şener ve Ayazma Spor Kulübü yönetim kurulu, gazetemizi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rahmetli kalecimiz Ali Balkaya’nın adına spor kompleksi düşünülüyor

SPOR KOMPLEKSİ YAPILACAK…

Mevcut Ayazma Ali Balkaya Spor Tesisleri’nin yerinin yetmediği düşünülürken, yönetim kurulu konuyu Muhtar Selami Yener’e aktardı ve Selami Şener de yıllardır aklındaki projeyi devreye sokma kararı aldı. Seka emeklisi ve basının çok yakından tanıdığı Muhtar Selami Şener, Tepeköy’e yakın bir yerde bulunan büyük araziyi, Ali Balkaya Spor Kompleksi yaptırabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

ŞENER: SABIR GEREKİYOR…

Kozmopolit bir bölgede yaşadıklarını söyleyen Şener ve Kulüp Başkanı Bülent Akyüz, bu konuda sabırla ve emin adımlarla yol alacaklarını dile getirirken, İzmit Belediyesi nezdinde girişimlerini yaptıklarını ve Dr. Nevzat Doğan’ın da projeye sıcak baktığını söyledi. Başkan yardımcısı Güray Oruç da, sporsever bir başkan yardımcısı olarak olayla bizzat yakından ilgileniyor. Ayazmalılar, spor kompleksinin kurulacağı günü özlemle bekliyor. Hakan YAĞCIOĞLU

Bugün 14:53 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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