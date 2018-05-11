Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:56 TSİ )

Derince’nin gençleri şampiyon

U 17 Ligi Play Off C Grubu’nda mücadele veren B.Derince, 1937 Sekaspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu sezon ilk olarak klasman mücadelesi verdiği U 17 Futbol Ligi C Grubu’nu zirvede tamamlayan Derince, oynadığı 12 karşılaşmanın 11’ini kazanırken, topladığı 33 puanla önemli bir başarıya imza atmıştı. Sarı Lacivertliler, klasman grubundaki başarısını, Play-Off’larda da sürdürerek, sezonu çifte şampiyonlukla taçlandırdı. U 17 Futbol Ligi Play Off C Grubu’nda sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan Derinceli gençler, son oynadığı müsabakada 1937 Sekaspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla puanını 20’ye yükselten Derince, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını da elde etti.

Bugün 14:54 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Şile’yi uçuran İzmitli: Burak Balaban! mask
Şile’yi uçuran İzmitli: Burak Balaban!
Öğretmenler’in fendi Muallimler’i yendi… mask
Öğretmenler’in fendi Muallimler’i yendi…
Kispetlerini verdi madalya sözü aldı mask
Kispetlerini verdi madalya sözü aldı
Gray, Kocaeli’ni çok sevdi… mask
Gray, Kocaeli’ni çok sevdi…
İzmit Belediye son çeyrekte uçtu: 65-60 mask
İzmit Belediye son çeyrekte uçtu: 65-60
Güler: Öküz altında buzağı aranmasın! mask
Güler: Öküz altında buzağı aranmasın!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz" mask
"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz"
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı! mask
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak! mask
Yeni kurallar açıklandı: Artık bunlar yasak!

GALERİ

Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar mask
Eşlerden biri görme, diğeri ise işitme engelli...Buna rağmen sahnede tango yapıyorlar
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı? mask
100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de mask
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de
Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL