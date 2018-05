Derince’nin gençleri şampiyon

Bu sezon ilk olarak klasman mücadelesi verdiği U 17 Futbol Ligi C Grubu’nu zirvede tamamlayan Derince, oynadığı 12 karşılaşmanın 11’ini kazanırken, topladığı 33 puanla önemli bir başarıya imza atmıştı. Sarı Lacivertliler, klasman grubundaki başarısını, Play-Off’larda da sürdürerek, sezonu çifte şampiyonlukla taçlandırdı. U 17 Futbol Ligi Play Off C Grubu’nda sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan Derinceli gençler, son oynadığı müsabakada 1937 Sekaspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla puanını 20’ye yükselten Derince, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını da elde etti.