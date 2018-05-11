Çarşamba günü Play-Off ilk maçında, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Urla’yı 65-60 yenen ve 1-0 öne geçen İzmit Belediyeli kızlarımız, yarın rövanşta İzmir’de Urla’ya konuk oluyor. Kızlar bu maçı da kazanırsa, Play-Off’ta 2’nci tura yükselecek. Kaybederse, durum 1-1’e gelecek ve seride 3. maç salı günü kentimizde oynanacak. Yarınki maç 17.00’de başlayacak. Kızlar dün İzmir’e gidip, kampa girdi.
Bugün 14:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:57 TSİ )
Urla-İzmit Bld. (17.00-İzmir)
Türkiye Kadınlar Basketbol 2.Ligi’nde Play-Off ikinci maçları yarın oynanıyor.
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Bugün 14:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz