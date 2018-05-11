Urla-İzmit Bld. (17.00-İzmir)

Çarşamba günü Play-Off ilk maçında, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Urla’yı 65-60 yenen ve 1-0 öne geçen İzmit Belediyeli kızlarımız, yarın rövanşta İzmir’de Urla’ya konuk oluyor. Kızlar bu maçı da kazanırsa, Play-Off’ta 2’nci tura yükselecek. Kaybederse, durum 1-1’e gelecek ve seride 3. maç salı günü kentimizde oynanacak. Yarınki maç 17.00’de başlayacak. Kızlar dün İzmir’e gidip, kampa girdi.