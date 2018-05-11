Bu işi el birliğiyle hallederiz!

Yapılanma sezonunda ligi güçlükle amorti eden Yeşil Siyahlılarda, kurumsal anlamda kritik adımlar atan yönetim, çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor. Alacaklılardan önemli bir kesimi ile görüşüldü. Ancak çözülecek çok sayıda sorun var.

YETERLİ DEĞİL!

Yeşil Siyahlı futbolseverler bu zorlu süreçte yükü sadece yönetimin sırtına yüklemenin çok doğru olmadığını düşünüyor. Eski başkanlar, teknik adamlar, futbolcular, taraftarlar, Kocaeli basını, sivil toplum örgütleri de olayın içine sokulmalı. Yönetimin geçmiş dönemde Kocaelispor’a hizmet etmiş bazı teknik adam ve futbolcularla iş birliği yaptığı biliniyor. Ancak bunun yeterli olmayacağı düşünülüyor.

AKILLI POLİTİKA ŞART

Süper Lig ve Bank Asya 1.Lig sezonlarında yapılan transfer hataları nedeniyle dağ gibi biriken borç yüzünden transfer yasağı olan Kocaelispor’da, bu engelin aşılması için elbirliği ile hareket edilmesinin şart olduğu ifade ediliyor. Kentin mülki idarecilerinin, yönetimin elini hafifletmesi için girişimde bulunmasının, camia açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Camianın önemli bir kesimi, Yeni Kocaeli Stadı’nda akıllı transfer politikası ile güçlenmiş bir Kocaelispor izlemek istiyor. Erdem ÖVÜÇ