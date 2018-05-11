Kocaeli'de moto kros operasyonu: 3 gözaltı

İzmit’te 8 Nisan ve 6 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 6 farklı yarış motosikletinin çalınması olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çalınan motosikletlerin yanına gelen otomobilin plakasını tespit ederek araç sahibinin kimliğine ulaştı. Ekipler, Sakarya’da ikamet eden otomobil sahibi K.A. (24) isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda K.A. gözaltına alınırken evinin depo bölümünde İzmit’ten çalındığı tespit edilen bir motosiklet de ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan K.A.’nın alına ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve motosikletleri 2 arkadaşı ile birlikte çaldıklarını söylemesi üzerine K.A.’nın iki arkadaşı M.K. (21) ve F.B. (24) isimli şüpheliler de Sakarya’daki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve depo bölümlerinde yapılan aramalarda ise İzmit’ten çalındığı belirlenen diğer 3 motosiklet de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan 3 şüphelinin çaldıkları 6 motosikletten 2’sini sattıkları tespit edilirken ele geçirilen diğer 4 motosiklet ise polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Motosiklet hırsızlığından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen 3 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.